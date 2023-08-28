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Итальянец Манчини стал тренером сборной Саудовской Аравии по футболу

Футбол Тренер Саудовской Аравии Фото: Instagram/mrmancini10
58-летний итальянский специалист Роберто Манчини возглавил футбольную сборную Саудовской Аравии. Он подписал контракт с саудитами на три года с заработной платой 20 млн евро в сезон, сообщает Zakon.kz.

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Экс-тренер итальянской сборной Манчини объявил эту новость на своей странице в социальных сетях с некоторыми комментариями о новом назначении. 

"Я сотворил историю в Европе, пора это сделать в Саудовской Аравии. Назначение на престижную должность свидетельствует о признании и высокой оценке моей работы, итальянского футбола, проделанной за эти годы. Согласился заняться захватывающим новым проектом, цель которого развивать местный футбол и молодых игроков. Это всегда было близко моему сердцу. С гордостью продолжу знакомить мир с итальянской культурой".Роберто Манчини, главный тренер Саудовской Аравии

Роберто Манчини покинул пост главного тренера "Скуадра Адзурры" 12 августа. А начинал свою тренерскую карьеру 58-летний специалист 22 года назад, когда возглавил итальянский футбольный клуб "Фиорентину". Затем он еще поработал в "Лацио" и "Интере". С миланским коллективом трижды выиграл Серию А.

Футбол Тренер Саудовской Аравии

Фото: Instagram/mrmancini10

В 2009 году Манчини встал у руля английского "Манчестер Сити", с которым победил в чемпионате АПЛ. Далее итальянский наставник помогал "Галатасараю", "Зениту" и снова "Интеру".

В мае 2018 года Манчини возглавил сборную Италии и спустя три года "Скуадра Адзурра" выиграла чемпионат Европы. Спустя время после этого успеха итальянцы провалилась на отборочной стадии к ЧМ-2022 в Катаре, проиграв Македонии.

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