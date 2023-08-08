Месси находится в шаге от топ-3 лучших бомбардиров "Интер Майами"

Аргентинский футболист Лионель Месси вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю американского клуба "Интер Майами", честь которого защищает с недавних пор, сообщает Zakon.kz.

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Данного достижения Месси сумел добиться всего лишь за 4 матча, где забил 7 голов. А лучшим снайпером в истории "Интер Майами" к этому часу является другой аргентинец Гонсало Игуаин, в его активе 29 голов в 70 матчах. На второй строчке – Леонардо Кампана (16 мячей), тройку лучших замыкает действующий форвард команды Роберт Тэйлор (8). Таким образом, Месси отстает от своего одноклубника всего лишь на один мяч и уже в ближайшем матче может догнать, и даже опередить.





Фото: Instagram/intermiamicf

Также Лионель улучшил свои мировые показатели по реализации штрафных. Накануне в поединке Кубке Лиг против "Далласа" он отметился дублем, а один из мячей забил со штрафного.

Этот гол стал 64-м в карьере капитана "Интера", который он забил ударом со штрафного. В этом рейтинге Месси опережают пять игроков: Жуниньо Пернамбукано (77 голов со штрафных), Пеле (70), Виктор Легроталье (66), Роналдиньо (66) и Дэвид Бекхэм (65). И в этой гонке впереди аргентинца стоит представитель "Интера", его совладелец – Дэвид Бекхэм.

"Мы рассчитываем на лучшего игрока в мире, это нельзя игнорировать. Подобный вопрос всегда возникает, где бы Лео ни находился, где угодно. Много раз в этой зоне назначались штрафные удары, и только с Месси есть чувство, что он сейчас забьет. Штрафной удар – это не то, что в конечном счете обязательно превратится в гол, в 90% случаев это не гол. Но когда у мяча Месси, все наоборот, 10%, что гола не будет, и 90% что будет". Херардо Мартино, главный тренер Интер Майами

Вдобавок Месси после дубля в матче 1/8 финала Кубка Лиг против "Далласа" отличился новым призом. Форвард забил седьмой мяч после 4-х игр, это рекорд для новичка команд американской Суперлиги (МЛС). Ранее он забивал в ворота мексиканского "Крус Асуль", затем отметился дублем в игре против "Атланты Юнайтед" и "Орландо Сити".

Следующий матч "Интер Майами" в Кубке Лиг проведет 11 августа, когда в четвертьфинале сразится с "Шарлотт".

