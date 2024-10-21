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Месси стал лучшим снайпером за всю историю "Интер Майами"

Футбол Лучший Форвард, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 09:15 Фото: Instagram/leomessi
Аргентинский форвард Лионель Месси вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории футбольного клуба "Интер Майами" с активом в 33 гола. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" улучшил достижение эквадорца Леонардо Кампану, у которого 32 взятия ворот, сообщает Zakon.kz.

Нынешний капитан "Интер Майами" вписал себя в историю клуба после того, как оформил хет-трик в матче чемпионата МЛС с "Нью-Инглэнд Революшн", где его команда разгромила соперника со счетом 6:2.

Плюс клуб из Флориды выиграла регулярный сезон МЛС.

Сам же Месси в 19 встречах регулярного чемпионата накопил 20 голов и 10 результативных ассистов. Новый рекордсмен "Интер Майами" разделил первое и второе места с Кристианом Бентеке ("Ди Си Юнайтед") в рейтинге лучших форвардов МЛС по системе "гол+пас".

20 октября Лионель Месси оформил хет-трик во втором матче подряд за клуб и сборную. 16 октября 37-летний игрок забил три мяча за сборную Аргентины в рамках игр отборочного раунда ЧМ-2026 против Боливии (6:0).

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