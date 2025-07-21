Определены соперники "Актобе" и "Астаны" в третьем раунде отбора Лиги конференций

УЕФА провел жеребьевку третьего отборочного раунда Лиги Конференций УЕФА, по результатам которой "Астана" и "Актобе" узнали возможных оппонентов на предстоящей стадии турнира, сообщает Zakon.kz.

В случае успеха "Актобе" во втором раунде Лиги конференций против пражской "Спарты", западноказахстанцы встретятся с победителем поединка "Арарат" (Ереван) – "Университатя" Клуж (Румыния). Игры пройдут 7 и 14 августа.

В свою очередь, если "Астана" в ближайших матчах сумеет одолеть молдавский "Зимбру", то в третьем раунде отбора она сразится с лучшей командой в паре "Вардар" (Северная Македония) – "Лозанна" (Швейцария).

Здесь нужно заметить, что "Актобе" начинал нынешний еврокубковый сезон в Лиге Европы. Однако их там постигла неудача во встрече с польской "Легией" (1:0, 0:1).