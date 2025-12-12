Футболист сборной Казахстана Максим Самородов стал отцом

Нападающий и игрок сборной Казахстана по футболу Максим Самородов вышел на связь с фанатами и поделился радостной новостью. Они с супругой Анастасией впервые стали родителями, сообщает Zakon.kz.

Об этом футболист рассказал на своей личной странице в Instagram.

"10.12.2025. День, когда мы стали родителями!" – говорится в подписи к фото, в кадре которого Самородов запечатлен с малышом.

Максим Самородов с 2021 года регулярно выступает за сборную Казахстана. В 2024 году перешел в российский клуб "Ахмат".

27 октября мы рассказывали, что "Ахмат" дома проиграл "Сочи" (2:4) в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги, где двумя забитыми мячами отметился форвард хозяев поля и сборной Казахстана Максим Самородов.