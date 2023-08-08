Схватка чемпионов Казахстана и Болгарии в квалификации Лиги Европы

8 августа на главном стадионе Казахстана состоится первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы между "Астаной" и "Лудогорцем". Olimpbet анализирует шансы двух команд.

"Астана" (Астана, Казахстан) – "Лудогорец" (Разград, Болгария). 8 августа, 20:00 (время Астаны)

В отличие от общей массы матчей Лиги Европы, игра между "Астаной" и "Лудогорцем" состоится во вторник, когда обычно проводятся встречи Лиги чемпионов.

И это весьма символично, так как оба клуба – действующие победители своих национальных первенств. Но и тот, и другой уже успели завершить выступления в главном еврокубке.

Напомним, во втором отборочном раунде ЛЧ казахстанский чемпион без шансов проиграл загребскому "Динамо" (0:4 и 0:2). А вот представитель Болгарии в куда более напряженной борьбе уступил "Олимпии" из Любляны (1:1 и 1:2), пропустив роковой гол уже в компенсированное время ответной встречи, а затем еще и не реализовав пенальти.

Но затем "Лудогорец" отвел душу на "Ботеве" в национальном чемпионате, 5 августа разгромив его в гостях со счетом 5:0. "Астана" на выходных не играла, но ее четыре подряд матча без побед во всех турнирах не могут не настораживать болельщиков.

Между собой эти соперники сыграют впервые, поэтому на статистику их противостояния опираться смысла нет. Тем не менее аналитики определили фаворита в этой паре. По мнению экспертов Olimpbet, на общую победу шансов заметно больше у болгарского коллектива: проход "Астаны" – 2.84, проход "Лудогорца" – 1.43.

Более того, самый популярный букмекер Казахстана отдает небольшое предпочтение подопечным Ивайло Петева даже в гостевой для них игре: П1 – 2.8, Х – 3.35, П2 – 2.6.

Добавим, что команда, уступившая в споре "Астана" – "Лудогорец", не завершит свой международный сезон, а перекочует в раунд "плей-офф" Лиги конференций.

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