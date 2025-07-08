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Спорт

"Кайрат" готов к старту в Лиге чемпионов УЕФА с "Олимпией"

Футбол Игра Олимпия, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 10:54 Фото: Instagram/f.c.kairat
8 июля на стадионе Любляны (Словения) состоится дебютный матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА, где местная "Олимпия" примет алматинский "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Хозяева поля являются 8-кратными чемпионами Словении со стоимостью в 14,13 млн евро. Самым дорогим игроком "Олимпии" считается вингер сборной Македонии Димитар Митровски (1,5 млн евро).

Действующий чемпион Словении подходит к поединку с "Кайратом" с серией из четырех товарищеских матчей – три победы и одна ничья.

Что касается чемпиона нашей страны, то алматинский коллектив прибыл в Любляну заранее и проводит там подготовку к старту Лиги чемпионов.

"Кайрат" вылетел в Словению сразу после домашней встречи с "Тураном" из Туркестана в рамках 15-го тура КПЛ-2025. В том матче коллектив Рафаэля Уразбахтина дома разгромил южан со счетом 4:0.

Прямая трансляция поединка "Олимпия" – "Кайрат" начнется в 22:00 по казахстанскому времени, а болельщики смогут посмотреть его на телеканале Qazsport.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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