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Прославленный борец Юрий Мельниченко возглавил сборную Казахстана

Борьба Главный тренер Фото: Instagram/drs_kz
Заслуженный тренер республики Юрий Мельниченко назначен главным тренером национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе. Прежде он трудился тренером-консультантом главной нашей команды, сообщает Zakon.kz.

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Стоит отметить, что это возвращение Юрия Мельниченко на пост главного тренера казахстанской команды. Первый раз это было 23 года назад, сразу после Олимпийских игр в Сиднее, когда он был назначен наставником национальной сборной. Спустя два года под его руководством в южнокорейском Пусане на XIV летних Азиатских Играх казахстанские борцы выиграли две золотые медали. На Олимпиаде-2004 в Афинах наши палуаны греко-римского стиля выиграли две медали и заняли третье место в общекомандном зачете.

Борьба Главный тренер

Фото: wrestling.kz

Первой проверкой для Юрия Мельниченко в качестве главного тренера станет стартующий на днях традиционный международный турнир Grand Prix Germany в Дортмунде. 

51-летний Юрий Мельниченко добился выдающихся результатов в качестве профессионального борца. Он двукратный чемпион Азии (1996, 1997), двукратный чемпион мира (1994, 1997), чемпион Олимпийских игр в Атланте (1996). Единственный в истории страны борец, ставший чемпионом Олимпийских игр. А также первый спортсмен в истории независимого Казахстана, завоевавший "золото" летней Олимпиады. 

В 1997 году решением Международной федерации борьбы он был признан лучшим борцом планеты по греко-римской борьбе.

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