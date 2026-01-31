Сборную Казахстана по вольной борьбе возглавил Данияр Кайсанов
Фото: olympic.kz
Бронзовый призер чемпионата мира-2019 Данияр Кайсанов назначен главным тренером команды Казахстана по вольной борьбе, сообщает Zakon.kz.
Как отметила пресс-служба федерации, с 2017 года Данияр Кайсанов входил в состав национальной сборной Казахстана. В 2019 году борец занял третье место на мировом первенстве.
На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Кайсанов остановился в шаге от награды, уступив в схватке за "бронзу". Также в его активе два "золота" чемпионата Азии.
Ближайшие сборы национальной команды по вольной борьбе пройдут в первой половине февраля в Алматинской области. В ходе УТС официально будет представлен полный состав тренерского штаба.
Ранее сообщалось, что две медали завоевали казахстанские спортсмены на международном турнире по борьбе.
