Спорт

Сборную Казахстана по вольной борьбе возглавил Данияр Кайсанов

Данияр Кайсанов стал тренером, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 18:08 Фото: olympic.kz
Бронзовый призер чемпионата мира-2019 Данияр Кайсанов назначен главным тренером команды Казахстана по вольной борьбе, сообщает Zakon.kz.

Как отметила пресс-служба федерации, с 2017 года Данияр Кайсанов входил в состав национальной сборной Казахстана. В 2019 году борец занял третье место на мировом первенстве.

На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Кайсанов остановился в шаге от награды, уступив в схватке за "бронзу". Также в его активе два "золота" чемпионата Азии.

Ближайшие сборы национальной команды по вольной борьбе пройдут в первой половине февраля в Алматинской области. В ходе УТС официально будет представлен полный состав тренерского штаба.

Ранее сообщалось, что две медали завоевали казахстанские спортсмены на международном турнире по борьбе.

Елена Беляева
Елена Беляева
Казахстанец завоевал "бронзу" на ЧМ по вольной борьбе
21:47, 14 сентября 2025
21:47, 14 сентября 2025
Казахстанец завоевал "бронзу" на ЧМ по вольной борьбе
Сборная Казахстана начала выступления по вольной борьбе на чемпионате Азии
16:27, 29 марта 2025
16:27, 29 марта 2025
Сборная Казахстана начала выступления по вольной борьбе на чемпионате Азии
Казахстанец стал чемпионом мира по вольной борьбе
01:07, 28 октября 2024
01:07, 28 октября 2024
Казахстанец стал чемпионом мира по вольной борьбе
