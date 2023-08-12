Встреча выходцев из Первой лиги и шанс для "Каспия" покинуть зону вылета

Olimpbet предлагает аналитику на стартовые матчи 19-го тура чемпионата Казахстана по футболу.

"Окжетпес" (Кокшетау) – "Жетысу" (Талдыкорган). 12 августа, 17:00 (время Астаны)

В прошлом сезоне эти соперники выступали во втором по силе дивизионе казахстанского футбола, и тогда "Окжетпес" взял у "Жетысу" четыре очка из шести возможных, а затем стал победителем Первой лиги.

"Семиреченцы" же финишировали лишь третьими, а право на повышение в классе получили из-за добровольного выхода из состава КПЛ "Тараза".

Тем не менее после 18-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана дела у команды из Талдыкоргана идут куда лучше, чем у клуба из Кокшетау. В активе "Жетысу" на десять очков больше, пусть и "Окжетпес" провел на одну игру меньше. А по итогам 19-го тура "синегорцы" и вовсе могут рухнуть в зону вылета.

Отчасти недобор очков кокшетаусцами можно объяснить тем обстоятельством, что они в этом году до сих пор не провели ни одного матча в родном городе, принимая гостей на "Астана Арене". Вот и формально домашняя встреча с "Жетысу" состоится, по сути, на нейтральной территории – в столице.

Эксперты Olimpbet не видят в этой игре фаворита, оценивая шансы обеих команд на успех практически равными: П1 – 2.55, Х – 3.25, П2 – 2.7. Кроме того, букмекеры сильно сомневаются в том, что матч в Астане получится результативным: Тот (2.5) М – 1.62, Б – 2.21.

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Фото: Olimpbet

"Атырау" (Атырау) – "Каспий" (Актау). 12 августа, 19:00

"Нефтяники" переживают затяжной кризис: "Атырау" не может выиграть с июня, в пяти последних турах набрав всего три очка.

"Моряки" же, похоже, напротив, выбрались из ямы – в двух предыдущих матчах они сыграли вничью с претендующим на медали "Актобе" (2:2), а затем уверенно разобрались с прямым конкурентом за выживание "Аксу" – 3:1.

Между тем "Каспий" все еще находится в зоне вылета, а его отставание от ближайшего соперника, с которым ему играть на его территории, измеряется десятью баллами.

Пикантности предстоящему противостоянию добавляет тот факт, что клуб из Актау с недавних пор тренирует Константин Горовенко, еще в прошлом сезоне возглавлявший "нефтяников".

Аналитики Olimpbet полагают, что у "Атырау" намного выше перспективы прервать затянувшуюся безвыигрышную серию, чем у "Каспия" набрать очки третий матч подряд и покинуть опасную зону: П1 – 2.03, Х – 3.34, П2 – 3.59. При этом наиболее вероятный счет, по мнению самого щедрого букмекера Казахстана, ничья 1:1 с кэфом 6.

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