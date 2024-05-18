"Ордабасы", вылетев из Кубка из-за "Актобе", жаждет реванша: каковы шансы
Фото: Olimpbet
Центральный матч девятого тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана – в котировках букмекеров.
"Актобе" (Актобе) – "Ордабасы" (Шымкент). 18 мая, 19:00 (время Астаны)
Восьмого мая эти соперники сражались друг с другом в четвертьфинале Кубка Казахстана. Та драматичная шымкентская встреча завершилась волевой победой "Актобе" со счетом 2:1, причем все три мяча были забиты в дополнительное время.
Спустя десять дней "красно-белые" примут "Ордабасы" уже на своем поле, а игра состоится в рамках девятого тура чемпионата страны. К ней хозяева подходят в статусе лидеров таблицы, тогда как южане располагаются лишь на пятой строчке.
Однако между ними всего два очка разницы, поэтому в случае победы "Ордабасы" будет стоять уже выше своего ближайшего соперника. Впрочем, выиграть шымкентцам у "Актобе" будет очень и очень сложно.
Они не могут это сделать на протяжении семи матчей.
А на выезде "Орда" не побеждала "красно-белых" с сезона-2019, когда они вылетели из Премьер-лиги, а руководил "Актобе" в то время… нынешний главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев.
Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что у хозяев и на этот раз намного больше шансов на благоприятный исход: П1 – 2.05, Х – 3.15, П2 – 3.79.
При этом наиболее вероятный счет матча в Актобе, по мнению букмекера № 1 в Казахстане, ничья 1:1 с кэфом 5.6.
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Фото: Olimpbet
"Атырау" (Атырау) – "Астана" (Астана). 18 мая, 17:00
Столичный клуб приедет в гости к "нефтяникам" злым на весь мир после досадно упущенной победы над "Кайсаром". Команда Григория Бабаяна позволила сравнять счет кызылординцам на третьей компенсированной минуте.
Но легко семикратным чемпионам Казахстана в Атырау точно не будет, о чем свидетельствует статистика последнего времени. Два предыдущих визита "Астаны" в этот город привели к ничейным результатам, а в минувшем сезоне столичные не смогли обыграть атыраусцев и на своем поле – 0:0.
Но есть для гостей и хорошая новость: дисквалификация полузащитника Исламбека Куата сокращена до одного матча, поэтому в игре с коллективом Виталия Жуковского системообразующий футболист "Астаны" сможет принять участие.
Голы обеим командам на старте сезона даются с неимоверным трудом, поэтому неудивительно, что эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что мачт на стадионе "Мунайшы" будет "низовым": Тот (2.5) М – 1.59, Б – 2.27.
Что касается исхода встречи, то букмекер № 1 в Казахстане ее явным фаворитом видит "Астану": П1 – 3.35, Х – 3, П2 – 2.28.
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