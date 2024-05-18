"Ордабасы", вылетев из Кубка из-за "Актобе", жаждет реванша: каковы шансы

Столичный клуб приедет в гости к "нефтяникам" злым на весь мир после досадно упущенной победы над "Кайсаром". Команда Григория Бабаяна позволила сравнять счет кызылординцам на третьей компенсированной минуте.





Но легко семикратным чемпионам Казахстана в Атырау точно не будет, о чем свидетельствует статистика последнего времени. Два предыдущих визита "Астаны" в этот город привели к ничейным результатам, а в минувшем сезоне столичные не смогли обыграть атыраусцев и на своем поле – 0:0.