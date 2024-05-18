Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Ордабасы", вылетев из Кубка из-за "Актобе", жаждет реванша: каковы шансы

&quot;Ордабасы&quot;, вылетев из Кубка из-за &quot;Актобе&quot;, жаждет реванша: каковы шансы, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 14:43 Фото: Olimpbet
Центральный матч девятого тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана – в котировках букмекеров.

"Актобе" (Актобе) – "Ордабасы" (Шымкент). 18 мая, 19:00 (время Астаны)


Восьмого мая эти соперники сражались друг с другом в четвертьфинале Кубка Казахстана. Та драматичная шымкентская встреча завершилась волевой победой "Актобе" со счетом 2:1, причем все три мяча были забиты в дополнительное время.

Спустя десять дней "красно-белые" примут "Ордабасы" уже на своем поле, а игра состоится в рамках девятого тура чемпионата страны. К ней хозяева подходят в статусе лидеров таблицы, тогда как южане располагаются лишь на пятой строчке.

Однако между ними всего два очка разницы, поэтому в случае победы "Ордабасы" будет стоять уже выше своего ближайшего соперника. Впрочем, выиграть шымкентцам у "Актобе" будет очень и очень сложно.

Они не могут это сделать на протяжении семи матчей.

А на выезде "Орда" не побеждала "красно-белых" с сезона-2019, когда они вылетели из Премьер-лиги, а руководил "Актобе" в то время… нынешний главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев.

Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что у хозяев и на этот раз намного больше шансов на благоприятный исход: П1 – 2.05, Х – 3.15, П2 – 3.79.

При этом наиболее вероятный счет матча в Актобе, по мнению букмекера № 1 в Казахстане, ничья 1:1 с кэфом 5.6.

Футболка с автографом Роналду уже в Алматы и ждет своего владельца! Специально для казахстанских болельщиков Olimpbet проводит акцию "Короли футбола". Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие.

"Ордабасы", вылетев из Кубка из-за "Актобе", жаждет реванша: каковы шансы, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 14:43

Фото: Olimpbet


"Атырау" (Атырау) – "Астана" (Астана). 18 мая, 17:00


Столичный клуб приедет в гости к "нефтяникам" злым на весь мир после досадно упущенной победы над "Кайсаром". Команда Григория Бабаяна позволила сравнять счет кызылординцам на третьей компенсированной минуте.

Но легко семикратным чемпионам Казахстана в Атырау точно не будет, о чем свидетельствует статистика последнего времени. Два предыдущих визита "Астаны" в этот город привели к ничейным результатам, а в минувшем сезоне столичные не смогли обыграть атыраусцев и на своем поле – 0:0.

Но есть для гостей и хорошая новость: дисквалификация полузащитника Исламбека Куата сокращена до одного матча, поэтому в игре с коллективом Виталия Жуковского системообразующий футболист "Астаны" сможет принять участие.

Голы обеим командам на старте сезона даются с неимоверным трудом, поэтому неудивительно, что эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что мачт на стадионе "Мунайшы" будет "низовым": Тот (2.5) М – 1.59, Б – 2.27.

Что касается исхода встречи, то букмекер № 1 в Казахстане ее явным фаворитом видит "Астану": П1 – 3.35, Х – 3, П2 – 2.28.

А самую подробную роспись на матчи Olimpbet-Премьер-лиги Казахстана можно найти здесь.

Ставка без поражений! Olimpbet предлагает акцию для новых клиентов: если ваш первый прогноз не сыграл, букмекер №1 в Казахстане компенсирует его стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Читайте также

Падет ли вечный рекорд Бундеслиги?
Падет ли вечный рекорд Бундеслиги?
Нора Джеруто
Казахстанская легкоатлетка завоевала лицензию на Олимпийские игры в Париже
битва взглядов
Усик и Фьюри разогрели публику за день до боя
Анастасия Московчук
Астана Актобе Атырау Шымкент 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ
Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: