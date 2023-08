Роналду горд тем, что "Аль-Наср" выиграл в Азиатской лиге

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Его команда отставала, но Криштиану перевел игру в овертайм, а затем забил победный гол – 2:1.

Португалец забил оба гола, когда его команда играла в меньшинстве.

"Чрезвычайно горжусь тем, что помог команде выиграть этот важный трофей в первый раз! Спасибо всем в клубе, кто был причастен к этому великому достижению, а также моей семье и друзьям за то, что всегда были рядом со мной! Фантастическая поддержка наших фанатов! Победа также принадлежит вам!" – написал Роналду в Twitter.

Extremely proud to helped the team winning this important trophy for the 1st time!

Thank you to everyone in the club that was involved in this great achievement and to my familly and friends for always being by my side!

Fantastic support by our fans!This also belongs to you!💛💙 pic.twitter.com/MGDxXc7AD3