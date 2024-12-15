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Спорт

"Реал" упустил победу и потерял шанс возглавить таблицу Ли Лиги

Футбол Ничья Райо, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 10:37 Фото: Instagram/realmadrid
Мадридский футбольный клуб "Реал" не смог выйти на первое место в турнирной таблице испанского первенства, сыграв вничью на выезде с "Райо Вальекано" (3:3), сообщает Zakon.kz.

Поединок, который проходил в рамках 17-го тура Ла Лиги, сложился непростым для обеих команд. Уже на 4-й минуте встречи хозяева повели в счете – отличился полузащитник Унаи Лопес.

Вскоре защитник Абдул Мумин удвоил преимущество "Райо Вальекано". Спустя время "сливочные" сумели восстановить равновесие благодаря голам Федерико Вальверде и Джуда Беллингема.

После перерыва Родриго вывел королевский клуб вперед. Но радость гостей длилась недолго, хавбек Иси Паласон вырвал ничью для своей команды.

Эта ничья не позволила "Реалу" взобраться на вершину таблицы испанского чемпионата. Подопечные Карло Анчелотти набрали 37 очков и на один балл отстают от "Барселоны".

"Повели в счете и не хватило надежности в обороне. Эта ничья на фоне сплоченной игры команды, готовой биться, чем я удовлетворен. Не смогли добиться большего, но будущее кажется светлым. В среду можем выиграть Межконтинентальный кубок, эта победа станет вишенкой на торте. После матчей с "Мальоркой" и "Лас-Пальмасом" я нервничал, но с "Райо" увидел командную игру".Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

18 декабря "Галактикос" сыграет в финале Межконтинентального кубка 2024 года, где соперником станет мексиканская "Пачука".

Во встрече с "Райо Вальекано" в составе "Реала" не было французской звезды Килиана Мбаппе, который получил травму и некоторое время не выйдет на поле.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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