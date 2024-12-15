"Вашингтон" победил "Баффало" с дублем Уилсона в матче НХЛ
Фото: Instagram/capitals
Клуб "Вашингтон Кэпиталз" одержал 18-ю победу в нынешнем сезоне НХЛ, переиграв утром 15 декабря на своей арене команду "Баффало Сейбрз" со счетом 4:2, сообщает Zakon.kz.
В очередной раз подопечные Спенсера Карбери достигли волевого успеха, проигрывая по ходу встречи. Главной звездой поединка в составе "Кэпиталз" стал Том Уилсон, который оформил дубль. Eще по шайбе забили Дилан Строум и Джейкоб Чикран.
У гостей отличились Джейсон Закер и Иржи Кулих.
После этой встречи клуб Александра Овечкина, набрав 44 очка, занимает первое место в Восточной конференции, плюс располагается на второй позиции общей таблицы НХЛ.
Сам же россиянин, который в эти дни восстанавливается от травмы, начал полноценные тренировки со своими коллегами.
Тем временем накануне сборная Казахстана по футболу узнала календарь игр на отборочный турнир ЧМ-2026.
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