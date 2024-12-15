Дьокереш довел снайперский счет до 61 гола в 2024 году
Фото: Instagram/sportingcp
Шведский футболист Виктор Дьокереш, который ныне является лучшим бомбардиром 2024 года, продолжает забивать мячи. На этот час его копилка достигла 61-го гола, сообщает Zakon.kz.
Форвард "Спортинга" в очередной раз отличился в ходе игр 14-го тура чемпионата Португалии, когда отправил мяч в ворота "Боавишты".
В матче, который прошел в ночь на 15 декабря, швед открыл счет на табло. Впоследствии его команда выиграла этот домашний поединок со счетом 3:2.
Что же касается футболиста сборной Швеции Виктор Дьокреша, то он уже забил 61 гол с начала 2024 года, включая турниры различного уровня.
Игрок "Спортинга" на семь мячей опережает Криштиану Роналду, который годом ранее отличился 54 раза.
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