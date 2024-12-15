Шведский футболист Виктор Дьокереш, который ныне является лучшим бомбардиром 2024 года, продолжает забивать мячи. На этот час его копилка достигла 61-го гола, сообщает Zakon.kz.

Форвард "Спортинга" в очередной раз отличился в ходе игр 14-го тура чемпионата Португалии, когда отправил мяч в ворота "Боавишты".

В матче, который прошел в ночь на 15 декабря, швед открыл счет на табло. Впоследствии его команда выиграла этот домашний поединок со счетом 3:2.

Что же касается футболиста сборной Швеции Виктор Дьокреша, то он уже забил 61 гол с начала 2024 года, включая турниры различного уровня.

Игрок "Спортинга" на семь мячей опережает Криштиану Роналду, который годом ранее отличился 54 раза.