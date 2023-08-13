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Сборная Казахстана заняла пятое место в Играх стран СНГ

Сборная Казахстана заняла пятое место в Играх стран СНГ Фото: Instagram.com/cis_games_belarus/
В Беларуси закончились II Игры стран СНГ, в которых Казахстан занял пятое место, завоевав 53 медали, сообщает Zakon.kz

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Казахстанские спортсмены принесли в копилку страны: семь золотых медалей, 14 серебряных и 32 бронзовых награды.

Впереди нас в медальном зачете: Азербайджан - 4 место (62 медали), Узбекистан - 3 место (106 медалей), а также Беларусь (236 наград) и победители Россия - 288 медалей:  149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых наград.

На шестом месте - Армения, далее - Кыргызстан, Таджикистан и т.д.

Как сообщали ранее Игры проходили в Минске, всего на протяжении 10 дней спортсмены из 22-х государств определяли лучших в 20 видах спорта.

На церемонии закрытия Игр состоялась передача флага СНГ Азербайджану, где в 2025 году пройдут III Игры стран СНГ.

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