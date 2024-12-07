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Спорт

Казахстанские футболистки узнали соперниц в отборе на чемпионат Европы

Казахстанские футболистки узнали соперниц в отборе на чемпионат Европы, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 04:40 Фото: КФФ
7 декабря состоялась жеребьевка второго раунда чемпионата Европы -2024/25 по футболу среди девушек до 19 лет. В нем участвуют и казахстанки, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, женская сборная Казахстана, которая выступает в Лиге В, во втором раунде сыграет в группе 3. Соперницами казахстанок станут Косово, Латвия и Мальта.

Матчи пройдут с 17 по 26 февраля или с 31 марта по 8 апреля 2025 года. В каждой группе будет сыгран мини-турнир в стране одной из участниц.

Согласно регламенту, в Лиге В шесть победителей групп и лучшая команда, занявшая второе место (без учета результатов против команд, занявших четвертые места), поднимутся в Лигу A и сыграют в первом раунде следующего розыгрыша.

Ранее сообщалось, что лидер Серии А выбыл из Кубка Италии в четвертый раз подряд.

Аксинья Титова
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