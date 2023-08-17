Названы знаменосцы сборной Казахстана на Азиаду-2023 в Китае

Честь понести флаг Казахстана на XIX летних Азиатских игр в Ханчжоу (Китай) поручено двум титулованным атлетам отечественного спорта, Асланбеку Шымбергенову (бокс) и Надежде Дубовицкой (легкая атлетика), сообщает Zakon.kz.

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XIX летние Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 года в китайском городе Ханчжоу. Решение о проведении Азиады-2022 в Китае было принято 16 сентября 2015 года Олимпийским советом Азии (ОСА). Изначально Игры планировалось провести с 10 по 25 сентября 2022 года, но из-за пандемии коронавируса COVID-19, ОСА объявил о переносе Ханчжоу-2022 на 2023 год.

Знаменосцами казахстанской команды на эти масштабные соревнования назначены: капитан наших боксеров – Асланбек Шымбергенов и представительница "королевы спорта", прыгунья в высоту – Надежда Дубовицкая, передает пресс-служба Дирекции спорта и развития МКС.





Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Асланбек Шымбергенов родился 9 октября 1993 года в Жамбылской области. Является действующим чемпионом мира по боксу, чемпионом Азии и серебряным призером летних Азиатских игр в Джакарте-2018. Надежда Дубовицкая родилась 12 марта 1998 году в Семее. За свою карьеру она становилась бронзовым призером чемпионата мира, победительницей и призером чемпионата Азии, обладательницей рекорда континента.

Уже совсем скоро весь мир на китайских Азиатских играх увидит флаг Казахстана, мастерство и волю к победам наших спортсменов. И одними из главных кандидатов на "золото" Ханчжоу являются Асланбек Шымбергенов и Надежда Дубовицкая. До начала летних Азиатских игр осталось 37 дней.

Всего на летних 19-х Азиатских играх будет разыграно 474 комплектов медалей, из них 381 по олимпийским видам спорта и 93 по неолимпийским видам. Соревнования пройдут по 61 спортивной дисциплине, из них 45 олимпийские, 16 – неолимпийские виды спорта.

