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Сколько медалей в этом году принесли в общую копилку казахстанские спортсмены

Сколько медалей в этом году принесли в общую копилку казахстанские спортсмены Фото: министерство культуры и спорта
В Министерстве культуры и спорта РК сообщили, что с начала 2023 года наши спортсмены на международных турнирах завоевали 586 медалей разного достоинства, передает Zakon.kz.

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По данным ведомства, 373 награды спортсмены из Казахстана завоевали в олимпийских видах спорта. В частности, наши атлеты выиграли 121 золотую, 111 серебряных и 141 бронзовую медали. 118 медалей пришлись на неолимпийские виды спорта. Из них 53 – золотые, 38 – серебряные, а 27 – бронзовые медали. Кроме того, 95 наград завоевали отечественные параспортсмены.

Паралимпийские дисциплины принесли в копилку нашей сборной 33 золотые, 33 серебряные и 27 бронзовых медалей.

В Комитете по делам спорта и физической культуры МКС особо отметили успешное выступление сборной команды по боксу на Чемпионате мира в Ташкенте, на котором были завоеваны 4 золотые и 1 серебряная медали и занято 2-е общекомандное место. А также выступление шпажиста Руслана Курбанова, который завоевал первую за всю историю Казахстана бронзовую медаль на Чемпионате мира по фехтованию в Италии.

Кроме того, первое общекомандное место на чемпионате Азии по карате и первое место медального зачета рейтингового Кубка мира по стрельбе.

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