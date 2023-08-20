Ислам Сатпаев завоевал первую лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже

На 53-м чемпионате мира по пулевой стрельбе, который проходит в эти дни в столице Азербайджана – Баку, сборная Казахстана завоевала первую олимпийскую путевку. Обладателем этой лицензии стал Ислам Сатпаев, сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба Дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК, казахстанец Ислам Сатпаев пробился в финал соревнований по стрельбе с 10 м из пневматической винтовки, где занял 4-место, набрав 206,5 балла.





Фото: Instagram/drs_kz

Чемпионом мира стал швед Виктор Линдгрен (251,3 балла), серебряным призером – китаец Хаоран Ян (250 баллов). Тройку лидеров замкнул чешский стрелок Франтишек Сметана с результатом 227,5 очка. 4-е место Сатпаева позволило ему стать обладателем олимпийской квоты на участие в ОИ-2024 во Франции.





Фото: Instagram/drs_kz

Это первая лицензия национальной сборной Казахстана на будущие летние Игры в Париже. 24-летний Ислам в текущем году на Кубке мира в Джакарте завоевал 3 медали в стрельбе с 10 м из пневматической винтовки. Также в 2022 году он становился бронзовым призером Кубка мира в Баку.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже (Франция).

