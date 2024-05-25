Казахстан завоевал очередную лицензию на Олимпийские игры в Париже
Фото: министерство туризма и спорта РК
25 мая 2024 года спортсменка сборной Казахстана по стендовой стрельбе Асем Орынбай выиграла олимпийскую лицензию (скит), сообщает Zakon.kz.
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Об этом стало известно после обновления рейтинга, в котором наша соотечественница сохранила первое место и тем самым стала обладательницей единственной оставшейся квоты.
Сейчас у Казахстана 54 лицензии, отметили в Министерстве туризма и спорта РК.
Тяжелоатлетка Анна Нурмухамбетова официально стала серебряным призером Олимпиады-2012 после перераспределения наград.
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