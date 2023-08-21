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"Аль-Наср" покупает испанского защитника Лапорта у "Манчестер Сити"

Футбол Переход АльНаср Фото: Instagram/laporte
Действующий победитель Лиги чемпионов, английский футбольный клуб "Манчестер Сити" в ближайшие дни расстанется с своим защитником, игроком сборной Испании Эмериком Лапортом, который станет напарником Криштиану Роналду в команде "Аль-Наср", сообщает Zakon.kz.

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29-летний центральный защитник дал свое согласие на переход в клуб "Аль-Наср" из чемпионата Саудовской Аравии. Процесс перехода Лапорта запланирован на ближайшие дни. По информации инсайдера Фабрицио Романо, казна "горожан" в результате данной сделки получит около 30 млн евро с учетом всех возможных выплат и бонусов.

Игрок сборной Испании должен пройти медицинский осмотр уже на этой неделе. По сообщениям некоторых источников, Лапорт будет зарабатывать 25 млн евро в год на протяжении трех лет. За последний сезон в АПЛ футболист провел 12 игр.

30 января 2018 года Лапорт надел майку "Манчестер Сити", подписав контракт на пять лет. На его приобретение потратили рекордные по тем временам 57 млн евро. Тогда он стал самым дорогим игроком в истории "МанСити" и самым дорогим защитником в мире.

В сезоне 2018/19 Эмерик стал основным игроком "Сити", сыграв 51 матч, где забил 5 мячей. 

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