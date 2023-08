"Аль-Наср" покупает испанского защитника Лапорта у "Манчестер Сити"

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!



29-летний центральный защитник дал свое согласие на переход в клуб "Аль-Наср" из чемпионата Саудовской Аравии. Процесс перехода Лапорта запланирован на ближайшие дни. По информации инсайдера Фабрицио Романо, казна "горожан" в результате данной сделки получит около 30 млн евро с учетом всех возможных выплат и бонусов.

Aymeric Laporte to Al Nassr, here we go! Agreement reached also on player side — salary in excess of $20m, medical booked 🚨🟡🔵🇸🇦 #AlNassr



Laporte will sign until June 2026.



Man City to receive package close to €30m.



🇵🇹🇪🇸 Otávio and Laporte will join Al Nassr next week. pic.twitter.com/aMKIEgX9PM