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Спорт

Футбол: итоги второго дня Лиги чемпионов УЕФА

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 03:20 Уэстон Маккени, фото: Instagram/juventus
Ночью 12 декабря завершились все матчи шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Первыми завершили встречу "Ювентус" и "Манчестер Сити". Игра проходила на стадионе "Альянц" в Турине, где на 75-й минуте Уэстон Маккени сделал счет 2:0.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 03:20

Фото: Instagram/juventus

Дортмундская "Боруссия" и каталонская "Барселона" сыграли на стадионе "Дортмунд" в одноименном городе. Команды не смоги забить друг другу в первом тайме. На 53-й минуте счет открыл нападающий "Барселоны" Рафинья. На 60-й минуте забил нападающий дортмундской "Боруссии" Серу Гирасси, реализовав пенальти. На 75-й минуте игрок "Барселоны" Ферран Торрес снова вывел свою команду вперед. Спустя четыре минуты Гирасси оформил дубль. На 85-й минуте Торрес оформил дубль.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 03:20

Рафинья, фото: Instagram/fcbarcelona

Лондонский "Арсенал" и "Монако" играли на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Первый гол в матче был забит на минуте. Отличился вингер "Арсенала" Букайо Сака. На 78-й минуте Сака оформил дубль. На 88-й минуте Кай Хаверц забил третий мяч "канониров". Российский полузащитник "Монако" Головин провел на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 03:20

Букайо Сака, фото: Instagram/arsenal

Далее точные удары Антуана Гризманна помогли "Атлетико" взять верх над "Слованом". "Лилль" вырвал победу у "Штурма" на 81-й минуте.

"Бенфика" и "Болонья" разошлись миром, сохранив ворота в неприкосновенности. "Милан" дожал "Црвену звезду" в концовке, решающий мяч на счету Тэмми Абрахама.

"Фейеноорд" катком проехался по "Спарте", трижды забив к 31-й минуте. "Янг Бойз" потерпел разгромное поражение в Штутгарте и опустился на последнее место.

Общие результаты игрового дня Лиги чемпионов представлены следующим образом:

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 03:20

Фото: Telegram/Футбол 24/7

11 декабря стали известны результаты первого игрового дня.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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