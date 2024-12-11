Сменился президент Федерации тяжелой атлетики Казахстана

11 декабря состоялась отчетная конференция Федерации тяжелой атлетики с участием министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова. В ходе конференции были обсуждены планы и стратегии развития федерации на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

По информации министерства туризма и спорта, на конференции президент Федерации тяжелой атлетики Казахстана Жанат Тусипбеков объявил о досрочном прекращении своих полномочий и предложил кандидатуру Гаджи Гаджиева на пост президента федерации. Участники конференции, включая руководство областных федераций и спортивное сообщество, единогласно поддержали кандидатуру Гаджи Гаджиева.

Министр Ербол Мырзабосынов поблагодарил Жаната Тусипбекова за его плодотворную деятельность на посту президента Федерации тяжелой атлетики, который он возглавлял почти десять лет, и пожелал удачи новому президенту Гаджи Гаджиеву.

"Тяжелая атлетика в нашей стране пользуется широкой популярностью среди населения. Казахстанские спортсмены, добиваясь значительных успехов на международной арене, вносят весомый вклад в развитие и популяризацию этого вида спорта. Спортивные достижения нашей сборной на международных аренах демонстрируют высокий потенциал наших атлетов и стабильное развитие тяжелой атлетики в стране. От имени Министерства туризма и спорта выражаю искреннюю благодарность Жанату Тусипбекову за его неоценимый вклад в развитие тяжелой атлетики в Казахстане. За более чем десять лет его руководства наши спортсмены добились множества выдающихся успехов", – сказал Ербол Мырзабосынов.

Также он пожелал успехов Гаджи Гаджиеву, избранному на пост президента Федерации тяжелой атлетики.





"Уверен, что он сможет вернуть этот спорт на былые высоты, и традиция всесторонней поддержки спортсменов будет продолжена. Совместными усилиями мы достигнем новых вершин", – заключил министр.

Ранее сообщалось, что Ольга Рыпакова сменила Даниала Ахметова на посту президента Федерации легкой атлетики.