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Фигурист Роман Костомаров вернулся на лед после тяжелой болезни

Роман Костомаров вернулся на лед Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров вернулся на лед в рамках шоу Ильи Авербуха в Сочи. Ранее он перенес несколько операций из-за осложнений пневмонии, сообщает Zakon.kz.

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Фигурист Роман Костомаров впервые вышел к зрителям после тяжелой болезни и ряда хирургических операций. Олимпийский чемпион зимних Игр-2006 в Турине появился на катке в совместном номере с супругой, Оксаной Домниной, в рамках шоу Ильи Авербуха в Сочи. Зрительный зал стоя аплодировал семейной паре.


Известный спортсмен ранее перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии. Костомаров провел полгода в одной из московских больниц. Ему сделали протезирование, сейчас он проходит курс реабилитации после выписки. 

"Спасибо за все теплые пожелания, все вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильей Авербухом. Я все это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное. Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам". Роман Костомаров

10 января 2023 года Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией. Вскоре состояние фигуриста ухудшилось, его ввели в медикаментозную кому. Врачи провели несколько операций по ампутации. Точные и правдивые данные о состоянии здоровья Костомарова сообщали только его семье и близким.

После выписки фигурист опубликовал несколько видео, в которых показал, как адаптируется к жизни в новых условиях.

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Куандык Шынасилов
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