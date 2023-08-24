Супруга Костомарова рассказала, зачем фигурист вышел на лед после тяжелой болезни

Выход Романа Костомарова на лед во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи его жена Оксана Домнина назвала совместным решением, сообщает Zakon.kz

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"Думаю, все прекрасно видели, какие у нас были эмоции. Безусловно, это наше совместное решение. Рома хотел, чтобы я вернулась на лёд. И я очень рада, что мы здесь вместе, вся наша семья тут. Большое счастье, что мы приехали сюда", - приводит слова Домниной "РИА Новости Спорт".

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров впервые вышел на лёд после тяжелейшей болезни. Это случилось на шоу Ильи Авербуха Домнина является его артисткой.

Спортсмен появился перед зрителями в конце номера с участием его жены, они обнялись и вместе покинули лед под аплодисменты зала.

Известный спортсмен ранее перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии. Костомаров провел полгода в одной из московских больниц. Ему сделали протезирование, сейчас он проходит курс реабилитации после выписки.

"Спасибо за все теплые пожелания, все вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильей Авербухом. Я все это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное. Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам", - отметил Роман Костомаров.

10 января 2023 года Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией. Вскоре состояние фигуриста ухудшилось, его ввели в медикаментозную кому. Врачи провели несколько операций по ампутации. Точные и правдивые данные о состоянии здоровья Костомарова сообщали только его семье и близким.

После выписки фигурист опубликовал несколько видео, в которых показал, как адаптируется к жизни в новых условиях.