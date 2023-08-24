Наставник "Аль-Иттихада" не доволен стилем игры Карима Бензема

У звездного форварда саудовского клуба "Аль-Иттихад" Карима Бензема сложились нелегкие отношения с главным тренером команды Нуну. Наставник изначально не хотел видеть в составе французского нападающего, так как он не соответствует стилю игры данного коллектива, сообщает Zakon.kz.

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По информации Asharq Al-Awsat, между португальским специалистом "Аль-Иттихада" Нуну Эшпириту Санту и форвардом возникло некоторое недопонимание из-за несоответствия стиля игры Бензема. Также сообщается, что наставник с самого начала не хотел прихода французского нападающего в этот клуб. По некоторым сведениям, после подписания контракта с "Аль-Иттихадом" 35-летний игрок надеялся получить капитанскую повязку, но этого не случилось.





Фото: Instagram/ittihadclub.sa

Как пишет источник, вся эта ситуация привела к напряженности во взаимоотношениях тренера и футболиста. Французу неприятна данная обстановка, и он считает, что тренер ведет себя недостойно.



Экс-игрок мадридского "Реала" Карим Бензема подписал контракт с чемпионом Саудовской Аравии "Аль-Иттихадом в начале июня 2023 года сроком на три года. К этому часу он сыграл 6 матчей за саудовский клуб, где забил три гола и отдал два результативных паса.