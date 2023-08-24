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Опубликован список самых дорогостоящих футбольных чемпионатов планеты

Футбол Самый дорогой чемпионат Фото: Instagram/premierleague
По подсчетам экспертов самые дорогостоящие футболисты нынче собрались в Английской премьер лиге, суммарная стоимость игроков, в которую входят представители из 20-ти клубов, составляет 10,48 млрд евро, сообщает Zakon.kz.

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Следом за английским чемпионатом идут ведущие футбольные первенства Испании (Ла Лига, 4.67 млрд евро) и Италии (Серия А, 4,52 млрд евро). Стоимость АПЛ (10,48 млрд евро) практически в два раза превышает ценники других европейских клубных турниров, а некоторых других в разы больше. 

В топ-5 дорогостоящих чемпионатов вошли Бундеслига (Германия, 4,14 млрд евро) и Лига 1 (Франция, 3,48 млрд евро). В список лучшей мировой десятки сумели войти представители футбольных первенств: Бразилии – 1,46 млрд, МЛС (США) – 1,29 млрд, Португалии – 1,24 млрд и Турции – 1,07 млрд. 

Футбол Дорогие чемпионаты мира

Фото: Instagram/cristiano

В этот рейтинг 10-м номером пробился чемпионат Саудовской Аравии, рыночная стоимость которого превысила миллиард евро. Несомненно, такой подъем саудовского футбола связан с приходом на Ближний Восток португальца Криштиану Роналду, француза Карима Бензема, сенегальца Садио Мане и многих других знаменитостей. Замыкает данную классификацию футболисты голландского первенства, финансовый багаж которых составил 1,01 млрд евро.

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