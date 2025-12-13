#Казахстан в сравнении
Спорт

Опубликован обновленный список самых дорогостоящих футболистов планеты

Футбол Дорогие Игроки, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 14:37 Фото: Instagram/K.MBAPPE
В конце каждого года подводятся итоги рейтинга самых дорогих игроков мира, где в основном фигурируют представители английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги, сообщает Zakon.kz.

Как и ранее, спросом у болельщиков пользуется популярный сайт Transfermarkt, который ныне представил на обозрение свой обновленный список ценных футболистов.

Во главе данного рейтинга сейчас стоят трое: Ламин Ямаль ("Барселона"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") и Килиан Мбаппе ("Реал").

Рыночная стоимость этой троицы равняется в 200 миллионов евро.

Топ-5 самых дорогих игроков закрывают еще два члена королевского клуба: Джуд Беллингем (160 млн) и Винисиус Жуниор (150 млн).

Здесь нужно подчеркнуть, что Ламин Ямаль также возглавляет список самых ценных молодых игроков в возрасте до 20-ти лет.

Transfermarkt не забыл упомянуть про молодого казахстанского дарования Дастана Сатпаева, стоимость которого оценивают в 3 млн евро.

17-летний форвард "Кайрата" недавно в третий раз за карьеру вошел в список рекордсменов УЕФА

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
