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Даурен Нургожин стал тренером сборной Казахстана по футзалу

Футзал Тренер сборной РК Фото: Instagram/kff_team_futsal
Тренерский штаб сборной Казахстана по футзалу усилился известным казахстанским игроком Дауреном Нургожиным, который не так давно объявил о завершении своей карьеры, сообщает Zakon.kz.

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Экс-игрок национальной сборной и алматинского "Кайрата" Даурен Нургожин станет помощником главного тренера, бразильского специалиста Рикардо Кака, сообщила пресс-служба Ассоциации футзала Казахстана. 

Футзал Тренер сборной РК

Фото: Instagram/kff_team_futsal

Даурен Нургожин долгие годы защищал цвета карагандинского "Тулпара", а затем перебрался в алматинский "Кайрат", параллельно выступая в составе казахстанской дружины. За это время 33-летний игрок забил немало важных мячей в ворота соперников. 

Назначение Нургожина ассистентом Кака считается усилением тренерской базы сборной Казахстана перед стартом отборочных игр к чемпионату мира-2024. За выход в финальную часть мундиаля, который пройдет в Ташкенте через год, Казахстан сыграет с командами Нидерландов, Румынии и Азербайджана. 

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Куандык Шынасилов
Казахстан
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