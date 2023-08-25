Даурен Нургожин стал тренером сборной Казахстана по футзалу

Тренерский штаб сборной Казахстана по футзалу усилился известным казахстанским игроком Дауреном Нургожиным, который не так давно объявил о завершении своей карьеры, сообщает Zakon.kz.

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Экс-игрок национальной сборной и алматинского "Кайрата" Даурен Нургожин станет помощником главного тренера, бразильского специалиста Рикардо Кака, сообщила пресс-служба Ассоциации футзала Казахстана.





Фото: Instagram/kff_team_futsal

Даурен Нургожин долгие годы защищал цвета карагандинского "Тулпара", а затем перебрался в алматинский "Кайрат", параллельно выступая в составе казахстанской дружины. За это время 33-летний игрок забил немало важных мячей в ворота соперников.

Назначение Нургожина ассистентом Кака считается усилением тренерской базы сборной Казахстана перед стартом отборочных игр к чемпионату мира-2024. За выход в финальную часть мундиаля, который пройдет в Ташкенте через год, Казахстан сыграет с командами Нидерландов, Румынии и Азербайджана.