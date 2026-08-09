Казахстанец завоевал "золото" на престижном турнире по настольному теннису
Фото: НОК РК
Казахстанец Алан Курмангалиев завоевал золотую медаль на международном турнире серии WTT Youth Contender в Спокане (США), сообщает Zakon.kz.
В рамках соревнований Алан провел четыре матча. До финального поединка он обыграл трех представителей США: Алекса Ло – 3:1, Абхинава Ширбхате – 3:0, Эндрю Цао – 3:0.
А в финале Курмангалиев выиграл у Чулуна Не из Австралии со счетом 3:1, завершив турнир на первом месте.
В мае юная казахстанка вошла в топ-3 WTT Youth Contender в Таиланде.
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