Казахстанец завоевал "золото" на престижном турнире по настольному теннису

Казахстанец Алан Курмангалиев завоевал золотую медаль на международном турнире серии WTT Youth Contender в Спокане (США), сообщает Zakon.kz.

В рамках соревнований Алан провел четыре матча. До финального поединка он обыграл трех представителей США: Алекса Ло – 3:1, Абхинава Ширбхате – 3:0, Эндрю Цао – 3:0.

А в финале Курмангалиев выиграл у Чулуна Не из Австралии со счетом 3:1, завершив турнир на первом месте.

В мае юная казахстанка вошла в топ-3 WTT Youth Contender в Таиланде.