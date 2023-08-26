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Дубль Мане и хет-трик Роналду принесли "Аль-Насру" первую победу в чемпионате СА

чемпионат Фото: Instagram/alnassr
Завершился матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались "Аль-Фатех" и "Аль-Наср", сообщает Zakon.kz.

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"Аль-Наср" разгромил "Аль-Фатех" со счетом 5:0. Криштиану Роналду оформил хет-трик, а Садио Мане отметился дублем.

На 27-й минуте Садио Мане с передачи Криштиану Роналду открыл счет в матче, выведя "Аль-Наср" вперед. Вскоре, на 38-й минуте, Роналду смог отличиться самостоятельно, удвоив преимущество гостей. Во втором тайме, на 55-й минуте, Роналду забил свой второй гол в матче, доведя счет до разгромного. На 81-й минуте Садио Мане смог вновь отличиться, оформив дубль и еще сильнее увеличив преимущество "Аль-Насра". В самой концовке встречи, на 90+5-й минуте, Роналду смог забить свой третий мяч во встрече, оформив хет-трик и установив окончательный счет матча – 5:0, разгромная победа "Аль-Насра" благодаря великолепной игре Мане и Роналду.

"Аль-Наср" в прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии занял 2 место в турнирной таблице. Команда набрала 67 очков после 30 матчей. "Аль-Иттифак" финишировал седьмым, заработав 37 очков. Действующим чемпионом страны является "Аль-Иттихад" (72).

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