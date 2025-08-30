Хет-трик Феликса и гол Роналду принесли крупную победу "Аль-Насру"
Фото: Instagram/alnassr
Португальские звезды саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Жоау Феликс и Криштиану Роналду стали главными героями стартового матча чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Таавуна", сообщает Zakon.kz.
В ночь на 30 августа "Аль-Наср" на выезде разгромил "Аль-Таавун" со счетом 5:0 благодаря хет-трику Жоау Феликса и голу Роналду (пенальти). Плюс еще один мяч на свой счет записал Коман.
Для Феликса это был первый хет-трик за новую команду, а всего у него четыре гола в трех матчах.
До этого Жоау отметился взятием ворот в поединке с "Аль-Иттихадом" в рамках полуфинала саудовского Суперкубка.
Игрок сборной Португалии только недавно перешел в команду Криштиану Роналду, покинув "Челси".
