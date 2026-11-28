На чемпионате мира по парапауэрлифтингу в Бахрейне казахстанский спортсмен Давид Дегтярев одержал победу в весовой категории до 54 кг, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального Паралимпийского комитета, спортсмен поднял 192 кг и установил новый рекорд Азии. На втором и третьем месте оказались турки Мухаммет Актюрк (180 кг) и Серкан Чакмаз (176 кг).

Кроме того, по сумме трех попыток Давид показал результат 573 кг, опередив соперников. Это позволило ему завоевать вторую золотую медаль на соревнованиях.

"Я еще немного не отошел от соревнований, но в целом все замечательно. Меня мотивируют моя семья – мои родные, близкие, друзья и родина – замечательная страна Казахстан", – поделился спортсмен.

Теперь Давид Дегтярев четырехкратный чемпион мира. Ранее он брал золото в 2021, 2023 и 2025 годах.

Следующая его цель – Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Для пауэрлифтера это будет третья Паралимпиада. На прошлых соревнования он дважды завоевывал "золото" (Токио-2020 и Париж-2024).

Чемпионат мира – 2026 по парапауэрлифтингу проходит с 27 ноября по 2 декабря в Манаме (Бахрейн) при участии 258 атлетов из 41 страны. Сборную Казахстана представляют 23 спортсмена.

А в Астане состоялась церемония открытия финала серии Гран-при по таеквондо World Taekwondo Grand Prix Final. Казахстан впервые принимает соревнования такого уровня

