Казахстанцы стали лучшими на ЧМ-2023 по армрестлингу
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В заключительный день соревнований казахстанцы первенствовали среди взрослых, завоевав 6 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовых медалей в командном зачете.
Фото: Instagram/drs_kz
Второе место заняла сборная Грузии, а тройку лидеров замкнула Турция.
Фото: Instagram/drs_kz
По итогам последнего дня мирового первенства на высшую ступень пьедестала почета поднялись следующие казахстанцы: Сандугаш Сейдеш (50 кг), Ораз Басаров (55 кг), Мейрамбек Ерсаин (60 кг), Нурдаулет Айдархан (80 кг), Есболат Каржау (100 кг) и Борис Гапченко (+110 кг).
Фото: Instagram/drs_kz
Серебряные медали в копилку казахстанской сборной положили: Ердаулет Нурмахан (55 кг), Мукасан Самат (65 кг), Абдулманаф Тузуев (80 кг), Данияр Роман (110 кг), Медет Қуттымуратов (+110 кг), Лаура Каримбаева (50 кг), Тахмина Гожанбердиева (70 кг), Раушан Жаналиева (90 кг) и Алуа Бокаева (+90 кг).
Наградами бронзового качества отличились казахстанцы: Нурдаулет Кадыр (70 кг), Владимир Матченко (100 кг), Жанна Казтуганова (55 кг) и Арайлым Малик (70 кг).