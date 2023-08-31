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Умер легендарный тренер по борьбе Геннадий Сапунов

Скончался знаменитый тренер Геннадий Сапунов Фото: Instagram/kazwrestling_official
Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы Республики Казахстан объявила об уходе из жизни двукратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР по греко-римской борьбе Геннадия Сапунова, сообщает Zakon.kz.

Геннадий Андреевич оставил неизгладимый след в истории мирового спорта, подчеркнули в пресс-службе Казахстанской федерации спортивной борьбы. Его уникальный взгляд на тренировки и неоценимый вклад в развитие греко-римской борьбы невозможно переоценить. Он подарил миру множество чемпионов, которые достойно представляли СССР на мировых аренах, среди которых наши прославленные мастера.

Геннадий Сапунов запомнился эффективной и плодотворной работой во благо казахстанской и советской борьбы. Он помог завоевать награды более чем 50 чемпионам мира и 20 олимпийским золотым медалистам. Своим профессионализмом и страстью к спорту Геннадий Сапунов помогал борцам найти себя.


"Он не только тренер, но и учитель, который формировал не только физические, но и моральные качества своих подопечных. Его уход из жизни – огромная утрата для спортивного сообщества и всей мировой борьбы", – говорится в сообщении федерации.

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