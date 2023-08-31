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Казахстанки стартовали с двух побед на Чемпионате Азии-2023 по волейболу

Волейбол Чемпионат Азии-2023 Фото: Instagram/volleyfederationkz
Женская сборная Казахстана по волейболу удачно начала свои выступления на 21-м азиатском первенстве в Таиланде, обыграв команды Филиппин и Гонконга, сообщает Zakon.kz.

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Подопечные Ришата Гилязутдинова в первый день чемпионата Азии с огромным трудом победили волейболисток Филиппин со счетом 3:2 (25:21, 17:25, 24:26, 27:25, 15:6).

Волейбол ЧА 2 победы

Фото: Instagram/volleyfederationkz

Спустя сутки казахстанки были сильнее команды Гонконга, но здесь счет был более легким - 3:0 (25:16, 25:23 и 25:17). Тем самым, благодаря двум этим победам наши девушки гарантировали себе выход в плей-офф азиатского первенства, несмотря на заключительный матч в подгруппе D.

А в последней игре групповой стадии, 1 сентября казахстанок ждут лидеры мирового женского волейбола – сборная Китая. Данное противостояние и определит, кто выйдет в плей-офф с первого и второго мест.     

На женском ЧА-2023 участвуют 14 команд, которые на групповом этапе разделены на четыре подгруппы. 

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