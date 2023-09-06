Казахстанские волейболистки заняли пятое место на чемпионате Азии
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В заключительный день азиатского чемпионата подопечные Ришата Гилязутдинова в непростой борьбе одолели кореянок со счетом 3:0 (26:24, 25:23, 25:23). Тем самым казахстанки закончили турнир на победной ноте в финальной восьмерке, заняв итоговое пятое место.
Фото: Instagram/volleyfederationkz
В заключительной стадии плей-офф ЧА-2023 сборная Казахстана сумела победить команды Австралии (3:2) и Индии (3:0). А в предварительном раунде были поражения от лидеров азиатского женского волейбола – Японии и Китая – с одинаковым счетом 3:0.
"Золото" нынешнего континентального первенства 6 сентября разыграют волейболистки Китая и Таиланда, а за 3-е место поборются Япония и Вьетнам.