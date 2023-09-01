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УЕФА объявил лучшего тренера и футболиста прошедшего сезона

Руководство УЕФА наградило лучшего тренера и футболиста сезона Фото: Instagram/mancity
Накануне, после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, директорат УЕФА наградил лучшего тренера и игрока сезона-2023/24. Оба приза достались представителям английского футбольного клуба "Манчестер Сити": главному тренеру Гвардиоле и форварду Холанду, сообщает Zakon.kz.

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Испанский специалист Гвардиола в борьбе за награду сумел опередить двух тренеров из итальянского чемпионата: Симоне Индзаги ("Интер") и Лучано Спаллетти ("Наполи"). Стоит отметить, что под предводительством своего наставника "Манчестер Сити" в прошлом сезоне впервые стал победителем Лиги чемпионов и добился футбольного "требла".

Лучшим футболистом прошлого сезона УЕФА признал норвежского форварда "Манчестер Сити" – Эрлинга Холанда. 23-летний нападающий обогнал своего одноклубника Кевина де Брюйне и аргентинскую звезду "Интер Майами" Лионеля Месси, который ранее защищал честь ПСЖ. В минувшем сезоне Холанд выиграл Лигу чемпионов, отметившись 12-ю голами и став лучшим снайпером турнира.

"Хорошие ощущения, выиграл "требл" в 22 года. Я словно внутри мечты, я мечтал об этом в детстве. Добиться подобного вместе с моими партнерами – это нечто особенное. Я счастлив, это мотивирует меня работать дальше и завоевывать новые трофеи", – сказал Эрлинг Холанд.

Как отмечают футбольные статистики, Эрлинг Холанд повторил достижение Криштиану Роналду в получении трофеев.

Нападающий "горожан" был признан УЕФА лучшим футболистом сезона-2022/23. До этого он удостаивался подобных наград от Ассоциации футбольных журналистов Англии и Ассоциации профессиональных футболистов. Аналогичного рекорда в свое время за один год достиг Криштиану Роналду, в 2008-м взяв три приза. Тогда же он впервые стал обладателем "Золотого мяча".

Также на церемонии награждения представители УЕФА отметили женщин-футболисток. Сарина Вигман признана лучшим тренером по итогам года. Она руководит женской сборной Англии, команда под ее началом вышла в финал чемпионата мира-2023. Она стала первым тренером в истории, дважды подряд получившим награду от УЕФА.

Лучшей футболисткой года назвали полузащитницу каталонской "Барселоны" и сборной Испании Айтану Бонмати. В этом году она завоевала трофей Лиги чемпионов и "золото" женского мундиаля. Испанка стала лучшим игроком обеих турниров.

Ранее определились все участники группового этапа Лиги конференций УЕФА.

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