УЕФА объявил лучшего тренера и футболиста прошедшего сезона

Испанский специалист Гвардиола в борьбе за награду сумел опередить двух тренеров из итальянского чемпионата: Симоне Индзаги ("Интер") и Лучано Спаллетти ("Наполи"). Стоит отметить, что под предводительством своего наставника "Манчестер Сити" в прошлом сезоне впервые стал победителем Лиги чемпионов и добился футбольного "требла".

Лучшим футболистом прошлого сезона УЕФА признал норвежского форварда "Манчестер Сити" – Эрлинга Холанда. 23-летний нападающий обогнал своего одноклубника Кевина де Брюйне и аргентинскую звезду "Интер Майами" Лионеля Месси, который ранее защищал честь ПСЖ. В минувшем сезоне Холанд выиграл Лигу чемпионов, отметившись 12-ю голами и став лучшим снайпером турнира.

Как отмечают футбольные статистики, Эрлинг Холанд повторил достижение Криштиану Роналду в получении трофеев.

Erling Haaland is the first player to be named FWA Footballer of the Year, PFA Players’ Player of the Year and UEFA Men’s Player of the Year in the same season since Cristiano Ronaldo in 2007/08.



