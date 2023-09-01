УЕФА объявил лучшего тренера и футболиста прошедшего сезона

Накануне, после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, директорат УЕФА наградил лучшего тренера и игрока сезона-2023/24. Оба приза достались представителям английского футбольного клуба "Манчестер Сити": главному тренеру Гвардиоле и форварду Холанду, сообщает Zakon.kz.

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Испанский специалист Гвардиола в борьбе за награду сумел опередить двух тренеров из итальянского чемпионата: Симоне Индзаги ("Интер") и Лучано Спаллетти ("Наполи"). Стоит отметить, что под предводительством своего наставника "Манчестер Сити" в прошлом сезоне впервые стал победителем Лиги чемпионов и добился футбольного "требла".

Лучшим футболистом прошлого сезона УЕФА признал норвежского форварда "Манчестер Сити" – Эрлинга Холанда. 23-летний нападающий обогнал своего одноклубника Кевина де Брюйне и аргентинскую звезду "Интер Майами" Лионеля Месси, который ранее защищал честь ПСЖ. В минувшем сезоне Холанд выиграл Лигу чемпионов, отметившись 12-ю голами и став лучшим снайпером турнира.

"Хорошие ощущения, выиграл "требл" в 22 года. Я словно внутри мечты, я мечтал об этом в детстве. Добиться подобного вместе с моими партнерами – это нечто особенное. Я счастлив, это мотивирует меня работать дальше и завоевывать новые трофеи", – сказал Эрлинг Холанд.

Как отмечают футбольные статистики, Эрлинг Холанд повторил достижение Криштиану Роналду в получении трофеев.

Erling Haaland is the first player to be named FWA Footballer of the Year, PFA Players’ Player of the Year and UEFA Men’s Player of the Year in the same season since Cristiano Ronaldo in 2007/08.



CR7 went on to win the Ballon d’Or as well… ⏳#UEFAawards pic.twitter.com/3sXhve1zuS — Squawka (@Squawka) August 31, 2023

Нападающий "горожан" был признан УЕФА лучшим футболистом сезона-2022/23. До этого он удостаивался подобных наград от Ассоциации футбольных журналистов Англии и Ассоциации профессиональных футболистов. Аналогичного рекорда в свое время за один год достиг Криштиану Роналду, в 2008-м взяв три приза. Тогда же он впервые стал обладателем "Золотого мяча".

Также на церемонии награждения представители УЕФА отметили женщин-футболисток. Сарина Вигман признана лучшим тренером по итогам года. Она руководит женской сборной Англии, команда под ее началом вышла в финал чемпионата мира-2023. Она стала первым тренером в истории, дважды подряд получившим награду от УЕФА.

Лучшей футболисткой года назвали полузащитницу каталонской "Барселоны" и сборной Испании Айтану Бонмати. В этом году она завоевала трофей Лиги чемпионов и "золото" женского мундиаля. Испанка стала лучшим игроком обеих турниров.

Ранее определились все участники группового этапа Лиги конференций УЕФА.