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Спорт

Мадридский "Атлетико" довел свою победную серию до 10 матчей

Футбол 10 Побед, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 14:13 Фото: Instagram/atleticodemadrid
Испанский футбольный клуб "Атлетико" выиграл 10 игр подряд в различных турнирах Европы, забив в ворота соперников 30 голов. "Матрасники" не проигрывают никому с конца октября, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 12 декабря команда Диего Симеоне на своей арене переиграла "Слован" из Братиславы со счетом 3:1 в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Тем самым "Атлетико" отпраздновал успех в последних 10 матчах, где они принимали участие. В этих играх мадридский коллектив забил 30 голов и пропустил семь мячей в свои ворота.

До этой победной серии команда Симеоне проиграла 27 октября, когда уступила "Бетису" (0:1) в Ла Лиге.

После виктории над "Слованом" мадридская дружина располагается на 11-й позиции таблицы Лиги чемпионов (12 очков) и имеет высокие шансы для прямого прохода в плей-офф турнира.

Плюс к этому "Атлетико" почти приблизился к "Барселоне" в списке лучших клубов Испании нынешнего сезона.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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