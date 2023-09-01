Определились все участники группового этапа Лиги конференций УЕФА

Состоялись матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24, по результатам которых стали известны все команды, получившие путевки в основную стадию турнира. В их числе и казахстанская "Астана", сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!



Действующий чемпион Казахстана проводил ответный поединок в Албании на стадионе клуба "Партизани" и сумел свести игру к ничьей – 1:1. Первыми счет открыли хозяева, но в начале второго тайма лидер гостей Марин Томасов восстановил равновесие и подарил "Астане" путевку в групповой этап Лиги конференций.





Благодаря домашней победе 1:0 неделю назад столичный коллектив теперь будет играть в основной стадии евротурнира.

Будущие соперники "Астаны" станут известны вечером 1 сентября, когда пройдет жеребьевка. В этом процессе также примет участие клуб казахстанца Бахтиера Зайнутдинова, турецкий "Бешикташ", который в ответной встрече на своем поле обыграл киевское "Динамо" – 1:0. Полузащитник казахстанской сборной вышел на замену и был близок к тому, чтобы забить свой второй гол за новый клуб.

32 команды группового этапа Лиги конференций распределили по четырем корзинам для жеребьевки.

Первая корзина: "Айнтрахт", "Динамо" (Загреб), "Брюгге", АЗ, "Гент", "Фенербахче", "Лилль" и "Ференцварош".



Вторая корзина: ПАОК, "Слован", "Маккаби", "Виктория", "Астон Вилла", "Лудогорец", "Фиорентина" и "Будё-Глимт".

Третья корзина: "Заря", "Астана", "Бешикташ", ХИК, "Спартак Трнава", "Олимпия", "Генк" и "Легия".

Четвёртая корзина: "Клаксвик", "Абердин", "Чукарички", "Балкани", "Лугано", "Брейдаблик", "Норшеллан" и "Зриньски".

Жеребьевка этой стадии турнира состоится в Ньоне (Швейцария) и начнется в 18:30 по времени Астаны. Днем ранее стали известны команды группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.