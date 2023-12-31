Илья Ильин и его супруга записали новогоднее поздравление на казахском языке
Фото: скриншот видео
Самый знаменитый штангист Казахстана, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин и его супруга Татьяна записали новогоднее поздравление поклонникам на казахском языке, сообщает Zakon.kz.
Семейное видео они опубликовали в Instagram.
"Дорогие друзья, мы хотим пожелать вам здоровья, счастья, пусть в каждом доме будет тепло, уютно! Пусть будет настоящесть! Пусть все ваши мечты сбываются, как бы смело вы не мечтали. Может быть именно самые смелые мечты и сбудутся. Мы-то точно это знаем", – сказала супруга Ильина.
Между тем, спортсмен пожелал, чтобы под "нашим шаныраком" всегда царили мир, согласие, благополучие, доброта, взаимопонимание и четкое движение только вперед.
Ранее сообщалось, что тяжелоатлет Илья Ильин перенес экстренную операцию.
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