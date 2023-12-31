Илья Ильин и его супруга записали новогоднее поздравление на казахском языке

Фото: скриншот видео

Самый знаменитый штангист Казахстана, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин и его супруга Татьяна записали новогоднее поздравление поклонникам на казахском языке, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: