В КФФ рассказали, что все билеты на матч Казахстан - Северная Ирландия уже распроданы
Фото: Instagram.com/kff_team/
В Казахстанской федерации футбола заявили, что ожидают аншлаг на матче отборочного раунда Евро-2024 Казахстан - Северная Ирландия, сообщает Zakon.kz
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По данным КФФ, все билеты на эту игру распроданы.
Матч Казахстан - Северная Ирландия состоится в Астане в воскресенье, 10 сентября. Перед этим 7 сентября команда примет Финляндию.
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