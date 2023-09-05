В КФФ рассказали, что все билеты на матч Казахстан - Северная Ирландия уже распроданы

В Казахстанской федерации футбола заявили, что ожидают аншлаг на матче отборочного раунда Евро-2024 Казахстан - Северная Ирландия, сообщает Zakon.kz

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По данным КФФ, все билеты на эту игру распроданы.





Матч Казахстан - Северная Ирландия состоится в Астане в воскресенье, 10 сентября. Перед этим 7 сентября команда примет Финляндию.







