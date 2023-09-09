Матч квалификации ЕВРО-2024 проведет Казахстан против Северной Ирландии

10 сентября на стадионе "Астана Арена" сборная Казахстана сыграет с командой Северной Ирландии в рамках квалификации ЕВРО-2024

Игра состоится в 19:00 часов 10 сентября. В этот день будет усилена работа общественного транспорта до стадиона "Астана Арена".

Также для удобства болельщиков и с целью минимизации заторов с 5-ти перехватывающих парковок в 17:30 часов будут организованы специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом:

парковка Дворец "Жастар";

парковка СК "Казахстан";

парковка "Столичный цирк";

парковка Мечеть "Әзірет Сұлтан";

парковка Мечеть "Әбу Насыр Әл-Фараби" (Нұр-Астана).

Фото: акимат Астаны

После окончания игры болельщики футбола, также могут уехать на дополнительных городских и пригородных маршрутах: №№10, 12, 21, 26, 28, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303, которые будут ожидать на остановках по проспекту Кабанбай батыра.

В Казахстанской федерации футбола сообщили, что все 30 тысяч билетов на матч уже проданы через соответствующие приложения. В районе стадиона касс нет. На месте проведения игры они реализовываться не будут. В случае выявления фактов перекупки билетов стражи порядка привлекут реализаторов к ответственности.

Добраться до стадиона можно и на авто, но без права парковки. Ближайшие парковочные места будут расположены около ЭКСПО и Ботанического сада.

Жителей просят заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций, поскольку на это время будет перекрыт ряд улиц. Болельщикам рекомендуют добираться на общественном транспорте.