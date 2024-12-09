Футболист из Панамы может стать игроком "Кайрата"

Футболист Эдуардо Герреро, нападающий сборной Панамы, может перейти в казахстанский ФК "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, "Кайрат" нашел нового форварда в киевском "Динамо".

В этом сезоне Эдуардо Герреро забил один гол в 16 матчах за киевское "Динамо".

Ранее стало известно, что бывший звездный полузащитник футбольной сборной Португалии Нани завершил карьеру в возрасте 38 лет.

