#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
510.08
539.61
5.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
510.08
539.61
5.15
Спорт

Футболист из Панамы может стать игроком "Кайрата"

Футболист из Панамы может стать игроком &quot;Кайрата&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 21:45 Фото: Instagram/eguerreroo9
Футболист Эдуардо Герреро, нападающий сборной Панамы, может перейти в казахстанский ФК "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, "Кайрат" нашел нового форварда в киевском "Динамо".

В этом сезоне Эдуардо Герреро забил один гол в 16 матчах за киевское "Динамо".

Ранее стало известно, что бывший звездный полузащитник футбольной сборной Португалии Нани завершил карьеру в возрасте 38 лет.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Знаменитый португалец Нани простился с карьерой футболиста
Спорт
18:06, Сегодня
Знаменитый португалец Нани простился с карьерой футболиста
Бейсболист Сото подписал самый крупный контракт в истории спорта
Спорт
17:34, Сегодня
Бейсболист Сото подписал самый крупный контракт в истории спорта
"Ботафаго" вслед за Кубком Либертадорес выиграл и чемпионат Бразилии
Спорт
15:56, Сегодня
"Ботафаго" вслед за Кубком Либертадорес выиграл и чемпионат Бразилии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: