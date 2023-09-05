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Новый наставник итальянской сборной сделал первое заявление на своем посту

Футбол Заявление Тренера Фото: Instagram/azzurri
Главный тренер сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти высказался о своих планах на новой должности перед отборочными матчами к чемпионату Европы 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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64-летний итальянский специалист Лучано Спаллетти возглавил сборную 18 августа и приступил к своим обязанностям 1 сентября.

"Это высшая должность, которую я получил в своей тренерской карьере, плюс это чрезвычайная ответственность, которая заставляет меня чувствовать всю ее важность. Именно из-за ответственности возникают те процессы, которые делают нас лучше и сильнее. Представлять сборную – значит представлять всю любящую футбол Италию и всех тех детей, чьи мечты направлены на их супергероев-футболистов. Италия имеет большую историю успехов, у нее были большие чемпионы, есть достижения, которые признаются по всему миру. Мы должны быть сильной национальной командой и показать нашим поведением на поле". Лучано Спаллети

Контракт с тренером подписан до 2026 года, до мундиаля в США, Канаде и Мексике. Спаллетти сменил на посту главного тренера "Скуадры Адзурры" другого итальянца,Роберто Манчини, который покинул национальную команду 13 августа и сейчас возглавил сборную Саудовской Аравии.

"С нетерпением жду начала матчей нашей сборной. Сотрудники Федерации футбола Италии уделили мне много внимания, они хотят, чтобы мы выиграли два следующих матча c Украиной и Северной Македонией. Трудно что-либо обещать, но я гарантирую преданность всех наших футболистов своему делу. Хочу видеть самоотверженность и полную отдачу в общее дело". Лучано Спаллети

В мае этого года Спаллетти привел к чемпионству "Наполи", затем покинул клуб, попросив "годичный отпуск". Опытный наставник возглавлял питерский "Зенит" с 2009 по 2014 год, два раза выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

В Италии Спаллетти также побеждал в Серии B и Серии С, когда был у руля "Эмполи". С "Ромой" специалист дважды побеждал в Кубке Италии и один раз – в Суперкубке страны.

Первый экзамен со сборной Спаллети пройдет 10 сентября, когда в рамках отборочного цикла к Евро-2024 Италия на выезде сыграет с Северной Македонией. А спустя три дня примет на своей арене Украину. 

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