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Французских атлетов могут не пустить на Олимпиаду в Париже

Французских атлетов могут не пустить на Олимпиаду в Париже Фото: Instagram/paris2024
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предъявило строгие указания Французскому антидопинговому агентству (AFLD) за несоблюдение ряда требований и пригрозило санкциями, вплоть до недопуска спортсменов к Олимпиаде, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает sport5, французская сторона сообщила о давлении со стороны Всемирного антидопингового агентства. Не так давно AFLD получило письмо, в котором WADA требует от агентства изменить систему работы, грозя санкциями в противном случае. В своем послании WADA указало на три случая допинг-контроля, в которых AFLD было недостаточно строгим, и обвинило французов в принятии решений, не соответствующих мировому антидопинговому кодексу и решениям Спортивного арбитражного суда (CAS). 

"WADA угрожает начать судебное разбирательство, из-за которого французским спортсменам могут запретить участвовать в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, а также отменить Летние Игры-2024 в Париже. С момента своего создания AFLD приняло несколько сотен решений по допинговым делам, ни одно из которых не было оспорено WADA", – говорится в заявлении Французского антидопингового агентства.

В AFLD также считают, что это настоящий шантаж со стороны WADA.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В декабре 2019 года исполком WADA наложил запрет на участие сборной России в двух Олимпиадах: Токио и Пекине, а также на ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Позже это коснулось всех международных стартов для российских и белорусских атлетов.

Ранее из-за допинга от участия в US Open-2023 отстранили теннисистку Симону Халеп.

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