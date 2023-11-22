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Кровь морских червей может оказаться новым видом допинга

Спорт Кровь Червяка Фото: pixabay
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) всерьез задумалось о появлении нового вида допинга, который получают из крови морских червей, сообщает Zakon.kz.

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Недавнее открытие ученых предполагает, что кровь червей, также известных как песчаные черви, обычно используемых в качестве наживки для рыбалки, может быть новейшим методом повышения выносливости в профессиональном спорте. И в первую очередь этим методом могут заинтересоваться велогонщики, передает Cyclingmagazine

В ходе исследований французским биологом Франком Зальем доказано, что одна молекула гемоглобина червя переносит в 40 раз больше кислорода, чем молекула гемоглобина человека. И может быть использована в роли кровезаменителя, способного повысить выносливость и работоспособность организма. 

Допинг Спорт Червяк

Фото: pixabay

Как отмечает ученый, у нового препарата есть ряд преимуществ: можно хранить при комнатной температуре, облегчает транспортировку, совместим со всеми группами крови и не вызывает аллергий.  

"Я сразу понял, что это вещество можно применять для других целей. Поступило немало сообщений от спортсменов и фитнес-залов, которые хотели узнать, как получить субстанцию". Франк Заль, ученый

Французский биолог не стал скрывать, что к нему уже обращался один из участников "Тур де Франс". 

"Гемоглобин морского червя после применения действует в организме человека очень быстро и недолго, и его можно увидеть в анализе крови. Консервант недавно получил маркировку, которая разрешает его продажу в качестве медицинского изделия на территории Европы. Это делает препарат легкодоступным для спортсменов, добивающихся целей через допинг". Аделин Молина, сотрудник антидопингового агентства Франции

Но, с другой стороны, научный директор WADA Оливье Рабин проинформировал, что случаев применения нового вида допинга пока не было.

Всемирное антидопинговое агентство (World Anti-Doping Agency – WADA) независимая организация, которая осуществляет координацию борьбы с применением допинга в спорте. Она создана в 1999 году при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК).

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