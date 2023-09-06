Казахстанские пловцы выступили в финалах Молодежного чемпионата мира по плаванию
Команда Казахстана на мировом первенстве представлена шестью пловцами: Абубакирова София (Актюбинская область), Игнатова Ксения (Карагандинская область), Кожахметов Арсен (г. Астана), Попов Егор (г. Алматы), Сказобцов Максим (г. Шымкент), Черепанов Даниил (г. Шымкент).
По итогам первых дней чемпионата в финальные заплывы отобрались двое казахстанцев и эстафета микс.
Кожахметов Арсен на дистанции 100 м брассом с результатом 1:01.54 сек. остановился в шаге от медали мирового первенства и занял итоговое 4 место в финальном заплыве.
Сказобцов Максим преодолел в полуфинальном заплыве дистанцию 100 м баттерфляй за 52.73 сек. и отобрался в финал с третьим результатом.
Отечественная комбинированная эстафета микс 4х100 в составе Игнатовой К., Кожахметова А., Сказобцова М. и Абубакировой С. в финальном заплыве заняла 8 место с результатом 3:54.08 сек., который является новым рекордом РК.
Также в индивидуальных выступлениях наши пловцы показали следующие результаты:
- Абубакирова София – 50 м брасс – 0:33,34 (27 место)
- Попов Егор – 100 м на спине – 0:56,29 (18 место)
- Игнатова Ксения – 100 м на спине – 1:02,74 (13 место)
- Черепанов Даниил – 200 м вольный стиль – 1:53.35 (27 место)
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