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Казахстанские пловцы выступили в финалах Молодежного чемпионата мира по плаванию

соревнования Фото: Самрук Казына
В городе Нетания стартовал 9-й Молодежный чемпионат мира World Aquatics по плаванию, на котором выступят лучшие пловцы со всего мира в возрасте до 18 лет. На протяжении 6 соревновательных дней более 600 пловцов из более чем 100 стран разыграют 41 комплект медалей, сообщает Zakon.kz.

Команда Казахстана на мировом первенстве представлена шестью пловцами: Абубакирова София (Актюбинская область), Игнатова Ксения (Карагандинская область), Кожахметов Арсен (г. Астана), Попов Егор (г. Алматы), Сказобцов Максим (г. Шымкент), Черепанов Даниил (г. Шымкент).

По итогам первых дней чемпионата в финальные заплывы отобрались двое казахстанцев и эстафета микс.

Кожахметов Арсен на дистанции 100 м брассом с результатом 1:01.54 сек. остановился в шаге от медали мирового первенства и занял итоговое 4 место в финальном заплыве.

Сказобцов Максим преодолел в полуфинальном заплыве дистанцию 100 м баттерфляй за 52.73 сек. и отобрался в финал с третьим результатом.

Отечественная комбинированная эстафета микс 4х100 в составе Игнатовой К., Кожахметова А., Сказобцова М. и Абубакировой С. в финальном заплыве заняла 8 место с результатом 3:54.08 сек., который является новым рекордом РК.

Также в индивидуальных выступлениях наши пловцы показали следующие результаты:

  • Абубакирова София – 50 м брасс – 0:33,34 (27 место)
  • Попов Егор – 100 м на спине – 0:56,29 (18 место)
  • Игнатова Ксения – 100 м на спине – 1:02,74 (13 место)
  • Черепанов Даниил – 200 м вольный стиль – 1:53.35 (27 место)

Генеральными партнерами РОО "Федерация водных видов спорта" по подготовке отечественных сборных команд и резерва по водным видам спорта являются АО "ФНБ "Самрук Казына" и Фонд поддержки спорта Sport Qory.

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