С рекорда Казахстана начали Кубок мира наши пловцы в Сингапуре

В Сингапуре стартовал третий этап Кубка мира World Aquatics по плаванию 2024 года, который пройдет с 31 октября по 2 ноября, сообщает Zakon.kz.

Заплывы Кубка мира по плаванию проходят в 25 метровом бассейне, и победители будут определены по итогам выступления команд на всех трех этапах, рассказали в Федерации водных видов спорта.



Национальная сборная команда Республики Казахстан представлена в Сингапуре девятью спортсменами, которые выступят в 28 дисциплинах.

В первый соревновательный день казахстанец Балабек Галымжан, представитель Жамбылкой области, на дистанции 400 м вольным стилем установил новый рекорд Республики Казахстан, преодолев дистанцию за 3 мин 47,52 сек., заняв итоговое 10 место.

Алматинец Попов Егор в первый день Кубка отметился пятым местом в финальном заплыве, преодолев дистанцию 200 м на спине за 1 мин 55,49 сек.

Остальные члены казахстанской команды показали следующие результаты:

Игнатова Ксения, дистанция 50 м на спине – 0:27,99 (10 место)

Сказобцов Максим, дистанция 100 м баттерфляй – 0:50,91 (10 место)

Мусин Адильбек, дистанция 100 м баттерфляй – 0:51,69 (15 место)

Черпанов Даниил, дистанция 50 м вольным стилем – 0:22,43 (17 место)

Бибулаев Еламан, дистанция 50 м вольным стилем – 0:22,96 (25 место)

Игнатова Ксения, дистанция 100 м комплексное плавание – 1:03,26 (15 место)

Сподаренко Софья, дистанция 100 м комплексное плавание – 1:03,80 (17 место)

Мусин Адильбек, дистанция 100 м комплексное плавание – 0:56,18 (20 место)

Ранее в Будве (Черногория) завершились четвертьфинальные поединки на молодежном чемпионате мира по боксу. В полуфинал прошли 17 наши соотечественников.