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С рекорда Казахстана начали Кубок мира наши пловцы в Сингапуре

Сингапур, кубок мира по плаванию, казахстанцы установили рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 10:25 Фото: Федерация водных видов спорта
В Сингапуре стартовал третий этап Кубка мира World Aquatics по плаванию 2024 года, который пройдет с 31 октября по 2 ноября, сообщает Zakon.kz.

Заплывы Кубка мира по плаванию проходят в 25 метровом бассейне, и победители будут определены по итогам выступления команд на всех трех этапах, рассказали в Федерации водных видов спорта.

Национальная сборная команда Республики Казахстан представлена в Сингапуре девятью спортсменами, которые выступят в 28 дисциплинах.

В первый соревновательный день казахстанец Балабек Галымжан, представитель Жамбылкой области, на дистанции 400 м вольным стилем установил новый рекорд Республики Казахстан, преодолев дистанцию за 3 мин 47,52 сек., заняв итоговое 10 место.

Алматинец Попов Егор в первый день Кубка отметился пятым местом в финальном заплыве, преодолев дистанцию 200 м на спине за 1 мин 55,49 сек.

Остальные члены казахстанской команды показали следующие результаты:

  • Игнатова Ксения, дистанция 50 м на спине – 0:27,99 (10 место)
  • Сказобцов Максим, дистанция 100 м баттерфляй – 0:50,91 (10 место)
  • Мусин Адильбек, дистанция 100 м баттерфляй – 0:51,69 (15 место)
  • Черпанов Даниил, дистанция 50 м вольным стилем – 0:22,43 (17 место)
  • Бибулаев Еламан, дистанция 50 м вольным стилем – 0:22,96 (25 место)
  • Игнатова Ксения, дистанция 100 м комплексное плавание – 1:03,26 (15 место)
  • Сподаренко Софья, дистанция 100 м комплексное плавание – 1:03,80 (17 место)
  • Мусин Адильбек, дистанция 100 м комплексное плавание – 0:56,18 (20 место)

Ранее в Будве (Черногория) завершились четвертьфинальные поединки на молодежном чемпионате мира по боксу. В полуфинал прошли 17 наши соотечественников.

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